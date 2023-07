Beckhams kündigen den Sussexes die Freundschaft!

Freundeswe … Äh, Tapetenwechsel ist angesagt!

Möglicherweise verletzte es die Sussexes noch nicht mal so sehr, die Beckhams von ihrer ohnehin kurzen Freundesliste streichen zu müssen. Wie andere Medien berichteten, ist Meghan bereits eifrig dabei, sich einen neuen Bekanntenkreis in Hollywood aufzubauen. In ihrer ungeliebten Nachbarschaft in Montecito werden sie offenbar ohnehin nicht mehr allzu lang anzutreffen sein.