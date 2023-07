The BossHoss: „Freundschaft ist unser Fundament“

Am Donauinselfest rockten sie wie gewohnt die Bühne, und österreichische Fans dürfen sich gleich nochmal freuen: Am 15. September werden The BossHoss nämlich im Gasometer auftreten. In einem Gespräch mit Jacqueline Knollmayr erzählen sie, warum Freundschaft das Fundament ihrer Band ist, was sie neben dem Schreiben eines Kochbuchs und der Kreation von Wein alles gemacht haben und warum die Fans etwas länger auf das neue Album „Electric Horsemen“ warten mussten.