Sabitzer vor BVB-Debüt vom US-Zoll aufgehalten

Testmatch gegen Ex-Klub

Am Sonntagabend (Ortszeit) konnte dann das geplante Testspiel von Borussia Dortmund in Las Vegas gegen Manchester United mit Sabitzer stattfinden. Die Schwarz-Gelben besiegten die „Red Devils“ mit 3:2 (2:1). Sabitzer feierte ein 45-Minuten-Debüt. Das Siegestor erzielte vor 50.857 Zuschauern im Allegiant Stadium Nationalspieler Youssoufa Moukoko in der 71. Minute auf Vorlage von Marco Reus. Sabitzer begann im Mittelfeld zusammen mit dem neuen BVB-Kapitän Emre Can und Julian Brandt. Für den 29-Jährigen war es zugleich auch ein Spiel gegen seinen Ex-Klub, war er doch im Frühjahr von Bayern an Manchester United verliehen gewesen.