Schlange verkroch sich in Motorraum von Pkw

Ungiftige Äskulapnatter

Bei dem Tier handelte es sich um eine junge, ungiftige Äskulapnatter. Wie der Tierarzt erklärte, kommen Äskulapnattern in Österreich in allen Bundesländern außer Vorarlberg vor und bevorzugen Lebensräume an Flussufern und -tälern, Wäldern, Gebäuden, aber auch Weinbergen, Komposthaufen, Hecken und Obstgärten. Warum die Natter den ungewöhnlichen Unterschlupf gewählt hat, war auch leicht erklärt: Schlangen suchen den Motorraum tatsächlich wegen der Wärme auf.