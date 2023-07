Aus Rapids Sechser soll Millionen-Jackpot werden

Jetzt ist die Matura erledigt, greift er auf der meistdiskutierten Position in Hütteldorf an - als Sechser. In Linz lieferte er an der Seite von Kerschbaum eine Talentprobe ab, landete der erfahrenere Greil auf der Bank. Und Rapid (trifft im Cup auf Union Gurten) stellt ihn nicht unter „Welpenschutz“, schickte ihn auch zu den Interviews. „Wir wissen, wie wir das Spiel einordnen“, versicherte Sattlberger. „Ich bin so lange bei dem Verein, egal, ob U15 oder bei den Profis - der Druck ist immer da.“