Ärzte produzieren heimisches Desinfektionsmittel

Weitere Produkte schon in Vorbereitung

Auch Reinigungsmittel auf Wasserbasis hat man mittlerweile auf den Markt gebracht. In Vorbereitung sind Mundspülung, Zahnreinigung, Nasenspülung, Deo. „Diese greifen nicht wie herkömmliche Produkte Haut oder Atemwege an.“ Mit ihren Produkten wollen sie in Krankenhäusern Fuß fassen. Beliebt seien sie bereits in der Landwirtschaft, so Kanovsky:. „Vor allem in Hühnerställen werden die Desinfektionsmittel gern eingesetzt.“