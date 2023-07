„Barbie“-Trend: Pink ist Modefarbe bei Festspielen

ORF-Lady Leona König möchte ihr pinkes Kleid am liebsten gar nicht mehr ausziehen. „Barbie-Pink ist derzeit die modischste Farbe!“, ist die 42-Jährige überzeugt. Deshalb zieht die Moderatorin die Kreation der ukrainischen Modedesignerin Yasha Minoshkina gleich mehrmals an. Ob im Urlaub in Monte Carlo oder bei den Festspielen: Im knallig pinken Cocktailkleid zieht König alle Blicke auf sich.