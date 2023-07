Gefühle im Job zeigen: Schwäche oder Stärke?

In den eigenen vier Wänden ist es üblich, seinen Emotionen freien Lauf zu lassen. Aber im Job? „Gefühle in der Arbeit sind ganz wichtig, weil damit eine gewisse Achtsamkeit einhergeht“, erklärt Martin Tomek. „Aber sie sollten im Kontext, also der Situation angemessen sein.“ Der Verhaltensanalyst, Mediator und Unternehmensberater betont: „Es bringt nichts, negative Gefühle am Arbeitsplatz zu verdrängen. Sie suchen sich ein Ventil.“