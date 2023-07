Rapids Neuzugang: Vom Unbekannten zum Fan-Liebling

Nenad wer? Das fragten sich viele. Rund 800.000 Euro hat Rapid - sehr viel Geld für Grün-Weiß - in Nenad Cvetkovic investiert. Ein 28-jähriger Serbe aus Israels Liga. Aha. „Er wird eine Säule in der Abwehr sein“, kündigte Sportchef Katzer an. Na dann …