„Top-6 als Ziel? Geht sich bei Rapid nicht aus!“

In richtige Richtung

Wie neu das Rapid-Gesicht sein wird, ist fraglich. Mit Nenad Cvetkovic und Matthias Seidl sollten am Freitag zwei Verstärkungen in der ersten Elf stehen. Vielleicht auch mit drei Innenverteidigern, einem neuen System. „Wir sind als Team besser geworden“, versichert Barisic und kontert der öffentlichen Skepsis. „Wir haben jetzt ein anderes Selbstverständnis, mehr Erfahrung. Ich bin von uns überzeugt, weiß, wie viel noch in jedem drinnen steckt. Es kann schneller in die richtige Richtung gehen, als viele glauben.“