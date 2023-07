Vereine zeigen Herz und gewinnen schöne Preise

In zwei anderen Kategorien können Einzelpersonen und die vereinsfreundlichsten Gemeinden nominiert werden. Birgit Hager aus Lunz am See im Bezirk Scheibbs ist bereits nominiert. Unermüdlich - und freiwillig - sammelt die 51-Jährige Getränkekapseln für den guten Zweck. „Außerdem war und ist sie stets da, wenn es gilt, Hilfsprojekte zu starten oder zu unterstützen“, heißt es. So war eines ihrer größten Projekte die Aktion „Weihnachtsfreude in der Schuhschachtel“, wo sie mehr als 2.500 Schuhschachtelpakete, die altersgerecht für rumänische Kinder bestückt wurden, übergeben konnte. Oft unterstützen sie bei den Hilfsaktionen ihre beiden Söhne und ihr Mann Alfred. Ob die Tourismusangestellte auch gewonnen hat, dieses Geheimnis wird erst im Herbst gelüftet.