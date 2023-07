Europacup-Ausschluss für Juve, Strafe für Chelsea

Der italienische Rekordmeister Juventus Turin darf in der kommenden Saison nicht international spielen. Die Europäische Fußball-Union UEFA schloss den Tabellensiebenten der abgelaufenen Serie A wegen Verstößen gegen die Finanzregularien aus dem Europacup aus. Juventus wäre für die Play-offs zur Conference League startberechtigt gewesen. Der englische Spitzenclub FC Chelsea muss wegen Unregelmäßigkeiten in den Bilanzen eine Geldstrafe in Höhe von zehn Millionen Euro zahlen.