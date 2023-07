Postbotin überfordert: 500 Sendungen lagen im Feld

Ortsteile von Langenrohr betroffen

Betroffen sind manche Ortsteile von Langenrohr, man gehe davon aus, dass der Fund alles war, was nicht zugestellt wurde. Bei den sichergestellten Sendungen handelte es sich um keine RSA- oder RSB-Briefe und nur um eine Handvoll Priority-Briefe, was den Schaden in Grenzen halten dürfte. „Die Poststücke werden innerhalb der kommenden Woche mit einem Entschuldigungsschreiben an die Haushalte zugestellt“, versichert Homola.