Auf dem Rad: 2000 Kilometer in zwei Wochen!

Unterwegs war er davor meist im Alleingang - diesmal hat er in einer zunächst zufälligen Radlerbegegnung einen gleichgesinnten Kompagnon gefunden. Doch obwohl es für Franz Mauthner die erste so riesige Tour war und der Wettergott ihnen einiges an Stolpersteinen in den Weg warf, dachte das Duo mit den strammen Wadeln nie ans Aufgeben.