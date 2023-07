Was der Gasfund für den heimischen Bedarf bedeutet

Es ist der größte Gasfund in Österreich seit 40 Jahren: In Wittau im Weinviertel (NÖ) wurde ein Vorkommen entdeckt, das ersten Schätzungen zufolge in den nächsten 15 Jahren 48 Terawattstunden (TWh) des begehrten Rohstoffs liefern kann. Doch was heißt das?