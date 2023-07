Wahnsinn im Salzkammergut! Der Irrwitz am Irrsee

Die Straße zum Hotel Dorfwirt-Irrsee ist voll mit Wanderern. Am See liegen Touristen und genießen nicht nur die Sonne. Es ist die Natur, die die Gegend am Nordwestrand des Salzkammerguts außergewöhnlich macht. „Von hier aus würde man die Windräder am Saurüssel sehen. Ich will mir den Anblick gar nicht vorstellen“, schüttelt der Chef des Hauses, Matthias Radauer, den Kopf, wenn er an die 18 Windkraftanlagen für den Kobernaußerwald denkt.