Bus geriet ins Rutschen und krachte in Baumaschine

Spektakulärer Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Innsbruck! Bei der Kreuzung Arzlerstraße/Schusterbergweg geriet ein Linienbus auf der frisch asphaltierten Fahrbahn ins Rutschen und krachte in eine Baumaschine. Anschließend wurde der Bus gegen einen Stromkasten geschleudert. Der 27-jährige Lenker der Baumaschine konnte sich durch einen Sprung vom Fahrzeug retten.