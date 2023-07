„Ich möchte Wissenschaft nicht kleinreden, aber...“

Auch inhaltlich übt die ÖVP harsche Kritik an dem neuen Gesetz. Alles Wahlkampftaktik? Laut Bernhuber nicht. Die von ihm angeführten „handwerklichen Schnitzer“ in dem Gesetz werden von insgesamt 6000 Wissenschaftlern widerlegt. Die ÖVP fühlt sich dennoch im Recht: „Ich möchte keinen Wissenschaftler kleinreden, aber wir wissen, wie manche Unterschriften-Kampagnen funktionieren. Ob wirklich alle Wissenschaftler durchgelesen haben, was sie unterschrieben haben, ist auch sehr spannend bzw. was die alles studiert haben möchte ich auch gerne wissen.“