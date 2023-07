Brüderpaar stach am Bahnhof Mann nieder - U-Haft!

Geschwister als Gangster: Erst 16 und 18 Jahre alt sind zwei rumänische Brüder, die am Bahnhof Vöcklabruck im Streit um Drogen einem 23-Jährigen ein Messer in den Rücken gestochen haben sollen. Die Burschen wurden nun ausgeforscht, sitzen in Untersuchungshaft.