Der ganze Wörthersee trägt zur „Fête Blanche“ Weiß

Auch „Mister Ferrari“ Heribert Kasper reist zum „Glamour in White“-Event an. „Heute bin ich beim Sommerfest des Yacht Clubs Kärnten am Seespitz, dann geht gleich die Fête Blanche weiter. In Velden gibt es beim GIG und dem Switch tolle Empfänge. Weiß ist so eine elegante Farbe“, lächelt Kasper, „Ich trag dazu ein Ferrari-Polo.“ Die schönsten Looks werden ausgezeichnet. Wie sang doch der unvergessliche Roy Black so schön: „Ganz in Weiß mit einem Blumenstrauß, so siehst du in meinen schönsten Träumen aus.“