Großeinsatz: Feuer auf Müllanlage in Liezen

Aus bis dato ungeklärter Ursache ist am Gelände des Abfallwirtschaftsverbandes in Liezen ein Feuer ausgebrochen. Die Rauchsäule ist weithin sichtbar, das Gelände großräumig abgesperrt. Bei der Bevölkerung wurden sofort Erinnerungen ans Vorjahr wach, als es am Gelände ebenfalls brannte und die Bevölkerung aufgerufen wurde, Fenster geschlossen zu halten.