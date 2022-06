Großbrand in Liezen: „Fenster geschlossen halten“

Einen Großeinsatz der Feuerwehren hat am Montagabend ein Brand in einer Abfallverwertungsanlage in Liezen (Steiermark) ausgelöst. Insgesamt 13 Feuerwehren mit 170 Feuerwehrleuten waren an dem Löscheinsatz beteiligt. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung zeitweise aufgerufen, die Fenster geschlossen zu halten. Die Brandursache soll rasch geklärt werden.