Chaos beim Biomüll: Komposthaufen in der Wohnung

Woher kommt der strenge Duft in der Chaos-WG? Andi ist sich kurzzeitig nicht sicher, ob er vielleicht wieder unter die Dusche muss. Aber es ist „nur“ der Biomüll, den Volte mitten im Wohnzimmer aufgestellt hat. Durch seinen neuen Job bei der Müllabfuhr hat Volte wieder was Neues gelernt und wendet es jetzt in den eigenen vier Wänden an - mit eher kuriosen Ansätzen.