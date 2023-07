„Das ist nicht das Land, auf das wir stolz sind“

„Kickl ist daneben gesessen und hat zugeschaut“

Auch die FPÖ bekommt ihr Fett weg. Sie sei alles andere als die Partei für den kleinen Mann: „Die Freiheitlichen haben, wenn sie in der Bundesregierung waren, die kleinen Leute immer vergessen.“ Gerade im Gesundheitsbereich erinnere er sich gut an die frühere FPÖ-Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein. „Es gab Kassenzerschlagungen, wo die Menschen zurückgelassen worden sind. Sie sind in Wahrheit jetzt die Opfer. Was wir jetzt im Pflege- und Gesundheitsbereich erleben, das ist genau die freiheitliche Gesundheitspolitik von damals.“ Hartinger-Klein habe den Menschen ausgerichtet, dass man von 150 Euro gut leben könne, während Steuern von Konzernen gesenkt wurden. „Und Herbert Kickl ist immer daneben gesessen und hat zugeschaut“, so Kucher.