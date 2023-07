Ronaldo-Tattoo sorgt für Shitstorm in der Heimat

„Ronaldo ist ohne Zweifel der beste Spieler der Welt. Ich sah ihn spielen und dachte: Wie kann er so perfekt sein? Er überrascht mich mit allem, was er tut. Er ist mein Idol, nicht Messi“, so die Meinung der 25-jährigen Außenbahnstürmerin, in Brasilien bei Palmeiras unter Vertrag. Rodriguez weiter: „Mit diesem Tattoo habe ich Cristiano jetzt für immer bei mir.“