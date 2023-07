Die erste Wasserstraße der Neuzeit: der Lendkanal

Bedenken gegen Baggerarbeiten

Ein Eingriff wie in den Siebzigerjahren wäre nötig. Aber viele warnen vor Baggerarbeiten. „Ökologisch ist jeder Eingriff streng verboten“, betont Helga Happ vom Reptilienzoo. „Der Lendkanal ist etwa der Lebensraum der streng geschützten Würfelnatter, die es in Europa kaum noch gibt. In Maria Loretto und dem Natura 2000-Schutzgebiet am Wörthersee leben noch viele“, sagt Happ: „Dazu ist der Lendkanal die Kinderstube für alle Fische im Wörthersee. Es ist ein ruhiges Gewässer und eine Oase für Fische. Dort finden sie perfekte Laichplätze. Auch Seerosen wachsen im Wasser. Unglaublich viele streng geschützte Tiere und Pflanzen sind im Lendkanal zu Hause. Jede Baggeraktion wäre ein zu großes Risiko.“