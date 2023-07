Superstars Coldplay kommen 2024 drei Mal nach Wien

Noch bevor die zwei „Krone“-Konzerte von Coldplay am 21. und 22. August 2024 im Wiener Happel-Stadion in Verkauf gehen, legen die britischen Superstars erneut nach. Am 24. August 2024 wird es eine dritte Show der „Music Of The Spheres“-Tour geben. Der Kartenvorverkauf startet wie gehabt.