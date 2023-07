Seriendieb wurde GPS-Sender an Rad zum Verhängnis

Endstation war für einen Fahrraddieb auf der A 4 bei der Abfahrt Parndorf. Der 48-jährige Ungar hatte sich nur wenige Stunden zuvor in eine Tiefgarage in Salzburg geschlichen und mit Gewalt drei an einem Fahrradträger eines Autos angebrachte Fahrräder gestohlen. Was er dabei nicht bemerkt hatte: Eines der Räder war mit einem GPS-Sender ausgestattet.