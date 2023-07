Der emotionale Hintergrund für Popps E.T.-Jubel

Tröstend klopfte ihr Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg auf die Schultern, ehe Popp weiter ausführte: „Ich telefoniere in dem Sinne auch nach Hause, vor allem weil wir gerade sehr weit weg sind. Das gilt nicht nur für die Menschen, die Zuhause vor den Fernsehern sitzen, sondern gerade auch für die Menschen, die nicht mehr unter uns sein können, aber trotzdem wichtige Menschen für mich sind oder waren. Das zeigt, dass ich an sie denke.“ Das nächste Mal jubeln will der Wolfsburg-Star am Sonntag, wenn Deutschlands Nationalelf auf die Auswahl Kolumbiens trifft.