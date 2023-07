Dunkle Wolken am Himmel der Tiroler Industrie

Die Wirtschaftslage in der Tiroler Industrie verschlechtert sich rapide! Mit diesen Worten ließ gestern Tirols IV-Präsident Christoph Swarovski aufhorchen. „Die aktuelle Konjunkturbefragung bestätigt unsere Sorge, dass Tirols Industrie und Wirtschaft in den nächsten Monaten einem zunehmenden Rezessionsdruck ausgesetzt werden“, so Swarovski.