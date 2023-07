Dieb stahl ein Rennrad, ein Fernglas und ein Bier

Was hatte der mutmaßliche Dieb damit wohl vor? Ein 40-Jähriger stahl am Dienstag in Klaus an der Pyhrnbahn ein Rennrad, ein Fernglas - und ein Bier. Die Ehefrau des Rennrad-Besitzers beobachtete den Mann, so konnte er geschnappt werden. Schon unmittelbar davon ging ein Diebstahl des Langfingers schief.