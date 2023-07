Tivoli-Freibad bleibt an Hitzetagen länger offen

Wenn die Lufttemperatur um 16 Uhr noch 30 Grad Celsius oder mehr beträgt und kein Regen erwartet ist, können sich Wasserratten in Innsbruck künftig freuen: Dann schließt das Tivoli nicht schon wie jetzt um 19 Uhr, sondern hat ganze 1,5 Stunden länger offen. Damit will man den Innsbruckerinnen und Innsbruckern ein längeres Verweilen bzw. späteres Abkühlen an Hitzetagen ermöglichen.