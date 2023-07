NÖ: Zwei Kinder tot ++ Rhodos in Flammen

Schockierendes Drama in Absdorf Bezirk Tulln, NÖ: Eine Mutter steht unter dem Verdacht, ihre eigenen Kinder auf grausame Weise getötet zu haben. Und: Die verheerenden Waldbrände in Griechenland wüten unerbittlich weiter und breiten sich unaufhaltsam aus - nicht nur auf Rhodos, sondern auch auf Korfu und Euböa! In einer dramatischen Rettungsaktion wurden zahlreiche Dörfer evakuiert. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am Montag, den 24. Juli, mit Moderatorin Stefana Madjarov.