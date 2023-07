Sich „freischaukeln“ in den Damülser Bergen

Im Rahmen des „Perspectivals“ wurde im FIS Ski Museum in Damüls auch eine Ausstellung zum Thema Schaukeln eröffnet. Dabei sind unter anderem Fotos aus der Sammlung von Claudia Grabowski (www.claudiagrabowski.de) zu sehen. Die Fotografin aus Bremen hat unter dem Titel „Frauen, die schaukeln“ ein Buch mit historischen Fotografien zum Thema herausgebracht. „Genau genommen ist es eine Sammlung innerhalb einer Sammlung“, sagt sie, die seit fast zwei Jahrzehnten historische Amateurfotografien und private Schnappschüsse auf Flohmärkten sucht und findet. „Ich sammle Fotos, deren Motive mich berühren oder etwas in mir auslösen.“ Das können Alltagssituationen sein, aber auch Bilder, die verwackelt oder doppelt belichtet sind. Das erste Schaukelfoto fand seinen Weg in Grabowskis Sammlung, weil ihr der Gesichtsausdruck der Frau auf dem Bild so gut gefiel. So kristallisierte sich mit der Zeit ein Thema heraus. Die Leidenschaft für Fotografie hat die Bremerin von ihrem Opa übernommen, der seine Fotoausrüstung an seine Enkelin weitergab, als er erblindete. Die Ausstellung wird zwei Jahre lang zu sehen sein. Öffnungszeiten: Di - Fr, 14 bis 17 Uhr.