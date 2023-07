Kopp setzte dem Jubiläum mit Heimsieg Krone auf

Dritter ITF-Erfolg

Nach Innsbruck und Gröden im Vorjahr war es für Kopp der dritte Sieg auf ITF-Ebene, der erste bei einem 25er. Sein größter Karriereerfolg. Dafür gab’s einen Siegerscheck in der Höhe von 3239 Euro. Und er wird in der Weltrangliste erstmals in den Top-400 aufscheinen. „Der Titel bedeutet mir viel, vor allem weil er daheim war. Es ist ein Schritt näher an die Spitze. Wenn die Entwicklung so weitergeht, hoffe ich, dass ich irgendwann bei den großen Turnieren mitspielen kann. Da will ich hin“, meinte er.