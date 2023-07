Alkobiker kracht in Felsen, Sturz wegen Bodenwelle

Alkobiker kracht gegen Felsen

Gegen 16.30 Uhr kam es zum zweiten Unfall. Ein 58-Jähriger fuhr in Navis mit dem Mountainbike auf einem Forstweg in Richtung Unterweg. „Während der Talfahrt drehte er sich zu seinem Begleiter um, wodurch er gegen einen Felsen neben dem Forstweg prallte.“ Der Begleiter setzte die Rettungskette in Gang. Der offensichtlich alkoholisierte Biker wurde mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.