Marcel Sabitzers 50-Millionen-Ding mit Dortmund

Neben Roma soll auch Dortmund, wo Emre Can bis 2026 verlängert hat, großes Interesse am Österreicher zeigen, Sabitzer soll den zu Real abgewanderten Jude Bellingham ersetzen, er würde, so die „Bild-Zeitung“, „wie die Faust aufs Auge“ in das Anforderungsprofil der Borussen-Bosse rund um Hans-Joachim Watzke passen.