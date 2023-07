Jedes 100. Kind ist von Autismus betroffen

„Stille Stunde“

Auch rückt die Krankheit öfter in den Fokus der Öffentlichkeit. So führte der Rewe Konzern in ausgewählten Billa-Märkten eine „Stille Stunde“ ein, bei der auf Marktdurchsagen verzichtet und das Tempo an der Kassa verringert wird. So soll Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung ein stressfreier Einkauf ermöglicht werden.