„Krone“ sucht junge Menschen mit großen Herzen

Wann hat Ihnen zum letzten Mal ein Fremder einfach so geholfen? In Innsbruck stand eine junge Frau kürzlich vor ihrem Fahrrad und wollte in die Pedale treten – zur Arbeit. Doch es war wohl im wahrsten Sinne des Wortes eine Schraube locker, das Rad klapperte verdächtig. Also stieg sie ab, um den Fehler zu finden – vergeblich. Plötzlich stand ein Fremder neben ihr, begutachtete das Rad und reparierte es kurzerhand auf die beste MacGyver-Art für sie. Es war ein Arbeiter der Müllabfuhr, der ihr freundlich und fachmännisch zur Hand ging, sodass sie es noch rechtzeitig zur Arbeit schaffte.