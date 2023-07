30 Jahre erfolgreich: Flugschule ausgezeichnet!

Maggie Grabner war einst die jüngste Gleitschirm-Fluglehrerin Österreichs, machte mit ihrer Flugschule, der ersten Kärntens, das Paragleiten im Land sichtbar und legte so den Grundstein für die kommerzielle Gleitschirmfliegerei. Drei Jahrzehnte später zieht es Piloten in den Süden Österreichs, um hier im Urlaub in den Fluggebieten Gerlitzen und Emberger Alm abzuheben – alleine oder zu zweit mit Tandempiloten.