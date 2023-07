Killerwale attackieren Jacht der Mallorca-Regatta

Bei der Mallorca-Segelregatta „Copa del Rey“ ist eine Segeljacht von Orcas attackiert worden. Die „Kapote III“ sei am Weg zur spanischen Urlaubsinsel gewesen, als sie am Donnerstagabend etwa auf der Höhe des Küstenortes Estepona angegriffen wurde, teilten die Organisatoren des Wettbewerbs am Freitag mit. Die Besatzung sei nicht verletzt worden, hieß es.