Dritter Anlauf für Prozess um Tierschutzverein

Am Donnerstag folgt der dritte Versuch. Der Vorwurf: Zwischen 2011 und 2018 soll der Chef des Tierschutzvereins 660.000 Euro an Vereinsgeldern zweckwidrig verwendet haben – für Gehaltsüberzahlungen und Privates. Den mitangeklagten Sohn betrifft nur ein kleiner Teil der Anklage: da geht es um 82.000 Euro an Provisionen . Beide bestreiten.