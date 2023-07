Mord an Stefan M. (52): Wer hilft der Polizei?

Noch immer ist der Killer von Stefan M. (52) für die Polizei ein Phantom. Deswegen bitten die Ermittler nun die Öffentlichkeit um Hilfe. Eine Polizistin fand den Möbelpacker am Abend des 31. Mai tot in seiner Wohnung in der Gabelsbergerstraße in Salzburg-Schallmoos. Ein Bekannter hatte sich Sorgen gemacht, die Polizei gerufen. Klar ist nur: M. starb in der Nacht zum 31. Mai zwischen 20 Uhr und 7 Uhr an massiver stumpfer Gewalt gegen den Schädel.