Ben Howard: Die Liebe hat den Tod besiegt

Gilt diese Momentaufnahme auch als Inspiration für das neue Album. Den Vorgänger „Collections From The Whiteout“ hast du mit Aaron Dessner erarbeitet und offen darüber gesprochen, dass du ähnlich wie Bon Iver klingen wolltest. Dem lag also eine Vorlage zugrunde.

Es war bislang noch immer so, dass ich eine ziemlich genaue Vorstellung davon hatte, wie mein Album klingen soll, nur klang das Ergebnis stets anders. Je eher du akzeptierst, dass es nie genau so sein wird, wie du es gerne hätte, umso schneller kannst du mit deiner Musik und dem daraus resultierenden Album Frieden finden. Man lernt, sich fallen zu lassen und sich nicht so auf seine Wünsche und Ziele zu versteifen. Wenn das Album dann trotzdem einzigartig und anders klingt, bin ich happy - auch wenn die Grundintention eine andere war. Wenn man meist an die 18 Monate an einem Album schraubt, muss man diese Momente der Einsicht genießen können.