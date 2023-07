Hat Bayern-Goalie Manuel Neuer etwas zu verbergen?

Sie wird langsam zu einer „Never-Ending-Story“, die nach der Fußball-Weltmeisterschaft von Manuel Neuer erlittene Unterschenkel-Fraktur! Trotz immer wieder aufkeimender Hoffnungen auf ein baldiges Comeback des Bayern-Stargoalies vergeht inzwischen Woche um Woche, nach der der Zeitpunkt der Rückkehr in die Münchner Meisterelf weiterhin offen bleibt. Ein Foto- und Filmverbot im Trainingslager am Tegernsee in Bayern lässt nun weitere Zweifel aufkommen …