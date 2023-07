Alexandris vergolden WM ++ Ofner klettert weiter

Die Alexandri-Schwestern holen sich in der Freien Kür im Synchronschimmen die WM-Goldmedaille, Felix Gall schreibt bei der Tour de France österreichische Sportgeschichte und Sebastian Ofner‘s Siegeszug geht in Schweden weiter - das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Donnerstag, dem 20. Juli.