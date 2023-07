Polizei sucht Feuerteufel

Ein Großteil der Brände brach am Mittwochabend aus. Auf einem Güterweg stand ein Strohballen in Flammen, nur knapp 200 Meter entfernt brannten zwei weitere auf einem Anhänger. Noch während der Löscharbeiten wurde die Feuerwehr bereits zum nächsten Einsatz gerufen. Am Ortsrand brannte ein Gartenzaun aus Holz, den der Besitzer jedoch selbst löschen konnte.