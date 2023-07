Kinder hungernder Mütter leiden öfter an Diabetes

Die Forscher erfassten dabei die neu auftretenden Fälle (Inzidenz) zwischen 2012 und 2017. „Untersucht wurden alle versicherten Patienten und Patientinnen im Alter von über 50 und unter 100 Jahren“, berichten die Forscher in einer Aussendung. Von diesen rund 3,5 Millionen Menschen wurden 746.184 wegen Diabetes behandelt. „Bei Männern, die während der beiden schweren Hungerperioden 1939 und 1946/1947 geboren wurden, ist die Rate der Diabetes-Neuerkrankungen im Zeitraum 2013 bis 2017 um bis zu 78 Prozent höher als in Vergleichsjahren, bei Frauen um bis zu 59 Prozent“, schreiben die Mitglieder des Complexity Science Hub Vienna und der Medizinuniversität Wien. Als Vergleichsgruppe dienten Menschen, die zwei Jahre vor der Hungersnot geboren wurden, so Klimek.