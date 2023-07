Patient in Genf gilt als von HIV geheilt

In all diesen Fällen stammte das Transplantat von einem Spender mit der seltenen Genmutation CCR5 delta 32, die dafür bekannt ist, dass sie Zellen von Natur aus resistent gegen HIV macht. Der Patient in Genf hat allerdings Knochenmark von einem Spender erhalten, der diese Mutation nicht trägt. Das Virus ist bereits 20 Monate nach Ende der Therapie nicht mehr bei ihm nachweisbar. Die Blutzellen des Mannes wurden vollständig durch die Zellen des Spenders ersetzt.