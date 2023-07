Lokale, über die man spricht: Treu am Platzl

Man sitzt also ziemlich prächtig im großen Schanigarten des ehemaligen Cafés Maria Treu, das kürzlich als TREU AM PLATZL eine beachtliche Wiedergeburt feierte. Neuer Betreiber ist Multi-Gastronom Christoph Presser, zu dessen Firmengruppe unter anderem das Café Drechsler am Naschmarkt und das Ramasuri in der Praterstraße gehören. Auch an der neuen Adresse lautet das Konzept „moderne Küche mit internationalem Einschlag“, wozu ebenfalls ein umfangreiches Frühstücksangebot gehört - eine Fundgrube für Menschen, die bereits morgens den Kalorienbedarf des Tages decken vollen, von Blueberry Pancakes (9,50 €) über Omelette mit Chorizo und Avocado (12,90 €) bis zum Easy Egg Sandwich mit Eierspeis und Käse (9,20 €).